Migranti, tre sbarchi in tre giorni nelle coste Leccesi

Nuovo sbarco di migranti nel Leccese, il terzo in tre giorni. I militari della Guardia di Finanza hanno rintracciato 9 stranieri presso la stazione ferroviaria di Corsano, nel basso Salento. I migranti hanno ammesso di essere sbarcati durante la notte da un peschereccio. Potrebbero esserci altri compagni di viaggio non ancora rintracciati. I nove sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza «don Tonino Bello» di Otranto. Non è ancora nota la nazionalità degli stranieri.

