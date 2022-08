Lo sport come messaggio di pace: maratona di 4 km a nuoto per 84enne in Puglia

A nuoto per quattro chilometri in mare aperto, a quasi 84 anni, con un unico obiettivo: sensibilizzare la coscienza pubblica sulla tragedia umanitaria innescata dalla guerra tra Russia e Ucraina, utilizzando lo sport come universale messaggero di pace. Protagonista di questa intensa attivita' in mare sara' domani Vitantonio Colucci, fondatore e presidente sin dal 1967 del gruppo industriale 'Plastic-Puglia', che partira' alle 9 dall' hotel Lido Torre Egnazia a Monopoli (Bari), per giungere in mare aperto e quindi tornare al punto di partenza. Colucci ogni anno organizza uscite particolari, questa volta lo fara' per sensibilizzare su quelle che sono le gravi conseguenze del conflitto internazionale in corso.

"Noto con dispiacere - afferma l'imprenditore - uno strano silenzio sulla guerra in atto tra Russia e Ucraina. A 6 mesi dall'inizio delle ostilita', l'attenzione del grande pubblico e' concentrata piu' sugli effetti economici causati dal conflitto piuttosto che sulla grave catastrofe umanitaria che le popolazioni coinvolte stanno vivendo". "Ecco perche' - aggiunge - ho deciso di gridare il mio 'no' alla guerra in atto nell'Est europeo, compiendo una maratona di nuoto poiche', simbolicamente, da sempre lo sport unisce le nazioni nell'amore e nella pace".

