Contromano sulla Taranto-Brindisi, 30enne di Ceglie arrestato dopo un folle inseguimento

Folle inseguimento sulla Statale 7 la notte scorsa quando un 30enne di Ceglie Messapica (Br), con piccoli precedenti alle spalle, forzava un posto di blocco dei Carabinieri e si lanciava a tutta velocità contromano per sfuggire ai controlli, finché non è stato bloccato e arrestato. Tutto è successo intorno alle 2 del mattino in zona Porto Mercantile di Taranto: i carabinieri hanno intimato l'alt a una Volkswagen scura, ma il conducente invece di arrestare la marcia ha accelerato e ha imboccato senza esitazione la Statale che collega Taranto a Brindisi contromano, incurante dei veicoli in transito. Il 30enne ha cercato di speronare gli equipaggi dei carabinieri e si è anche scagliato a piedi contro i militari: è stato infine bloccato e denunciato per guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e per il danneggiamento delle pattuglie speronate.

