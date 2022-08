Secondo sbarco in poche ore nel Salento, decine di migranti a Gallipoli

Un'imbarcazione con a bordo decine di migranti è arrivata al porto di Gallipoli. Si tratta del secondo sbarco in poche ore nel Salento, dopo gli oltre 90 migranti arrivati nella notte a Castrignano del Capo. Si tratta di 61 persone di nazionalità iraniana e irachena che viaggiavano su di un catamarano. Tra loro ci sono anche donne e 20 minorenni, mentre due uomini del Kazakistan sono stati fermati perché sospettati di essere gli scafisti. Tutti sono stati fatti salire su un mezzo navale della Gdf per essere portati a terra in sicurezza. Molti dei migranti erano provati dalla traversata. Sul posto stanno operando volontari della Croce Rossa e della Caritas insieme ai medici Usmaf. I migranti saranno condotti nel centro di accoglienza don Tonino Bello di Otranto.

