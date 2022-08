Pari e patta tra Lecce ed Empoli. finisce 1-1. Sfortunati i giallorossi

LECCE-EMPOLI 1-1

Marcatori: 22’ p.t. Parisi (E), 40’ p.t. Strefezza (L)

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Bistrovic (1’ s.t. Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (34’ s.t. Blin); Strefezza (24’ s.t. Di Francesco), Ceesay (34’ s.t. Colombo), Banda (28’ s.t. Listkowski). All. Baroni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (20’ s.t. Ebuehi), De Winter, Ismajli, Parisi; Henderson (28’ s.t. Grassi), Marin, Bandinelli (10’ s.t. Haas); Baldanzi; Lammers (10’ s.t. Bajrami), Satriano (28’ s.t. Destro). All. Bertolini (Zanetti squalificato)

Arbitro: Santoro di Messina

Note: Ammoniti: 27’ p.t. Marin (E), 34’ p.t. Banda (L), 12’ s.t. Stojanovic (E).

Pari e patta, ama cnora una volta il Lecce ha da recriminare per alcune occasioni non sfruttate. Al Via del Mare non arriva a prima vittoria stagionale per i ragazzi di Baroni che conquista, comunque, il primo punto stagionale. Accade tutto nel primo tempo: l'Empoli passa in vantaggio con Parisi, il Lecce risponde a 5' dall'intervallo con Strefezza. Nel secondo tempo meglio i salentini che, però, non riescono a capitalizzare le occasioni da rete.

© Riproduzione riservata