Foggia, incendio tra Chieuti e Serracapriola. Bruciati circa 10 ettari

Incendio nel primo pomeriggio tra Chieuti e Serracapriola, in provincia di Foggia. Le fiamme sono divampate al km 613 della Ss 16 intorno alle 15. Grazie all'intervento di una quindicina di unità anti incendio boschivo, tra personale ARIF (agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), vigili del fuoco, carabinieri forestali, Protezione Civile e volontari è stato possibile domare le fiamme in un paio d'ore. Bruciati circa 10 ettari tra bosco e macchia mediterranea.

© Riproduzione riservata