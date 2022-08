Barletta, stangata da 12mila euro nella bolletta. Imprenditore potrebbe licenziare 15 dipendenti

Potrebbe essere costretto a licenziare almeno 15 dipendenti Francesco Petruzzelli, titolare del famoso locale della ristorazione San Patrick, a Barletta. Motivo, una stangata da 12.000 euro arrivata con l'ultima bolletta della luce recapitatagli dall'operatore Repower.

Il caro energia non risparmia nessuno e neanche un'azienda florida come quella di cui Petruzzelli è titolare da 23 anni e con ben 56 dipendenti, circostanza che gli è valsa anche la nomina a presidente della Federazione italiana esercizi pubblici e turismo. La rabbia dell'imprenditore è legata al fatto che la società non gli avrebbe neanche concesso la rateizzazione, e così ha dovuto rivolgersi alla sua banca per ottenere un fido attraverso il quale ha potuto versare quanto dovuto. Le conseguenze, però, potrebbero ribaltarsi sul personale ed è un paradosso proprio in presenza di un'azienda così affermata e credibile come quella barlettana.

