Andria, colto a bruciare cassonetti: denunciato un piromane seriale

Gli agenti della Polizia locale di Andria hanno colto e denunciato in flagranza di reato, dopo una serie di appostamenti, un piromane che incendiava in serie i cassonetti dei rifiuti nell'agro della città.

Inoltre hanno contestato 20 verbali ai trasgressori per l'abbandono illegale di rifiuti nelle campagne ed altri 100 verbali stanno per arrivare, secondo quanto fa sapere l’assessore all’ambiente, Pasquale Colasuonno.

In tema di bici elettriche, anche la Polizia locale fa la sua parte: 22 veicoli controllati in villa comunale (con tanto di verifiche tecniche grazie alla collaborazione della Motorizzazione), con 3 sanzioni effettuate e 2 bici sequestrate.

