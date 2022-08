Gasdotto in Salento e c'è... la proposta: “Gas gratis per i pugliesi”

Gas gratis per i pugliesi come compensazione per la presenza del gasdotto Tap in Salento. La proposta arriva dal presidente della commissione Bilancio della Regione, Fabiano Amati: “Penso sia congruo ottenere gas gratis da Tap-Snam, quale corrispettivo per le compensazioni ambientali derivanti dal gasdotto e che purtroppo ci siamo sempre rifiutati di ottenere a causa di un’ideologia no-a-tutto - dice il consigliere. Nei prossimi giorni approfondirò l’argomento nei suoi dettagli e promuoverò audizione delle società energetiche operanti in Puglia, al fine di predisporre una proposta di legge così da alleviare la tragedia delle bollette salate che pende sul capo dei pugliesi”.

