Turista di Barletta muore nel mare di Lecce, fatale l'ultimo bagno

Ancora poche ore e la sua vacanza nel Salento sarebbe terminata, ma l’ultimo bagno in mare gli è stato fatale: quando i familiari non lo hanno visto rincasare ed hanno lanciato l’allarme, ma per lui - purtroppo - era ormai troppo tardi. Ancora una tragedia nell’estate salentina. Stavolta il dramma si è consumato a Torre Chianca, una delle marine di Lecce, dove un turista 68enne di Barletta - Sante Ruggero - è stato recuperato cadavere in mare, probabilmente dopo avere accusato un improvviso malore. L’uomo era al suo ultimo giorno di vacanza e aveva deciso di fare un ultimo tuffo in mare, inconsapevole di andare incontro ad un tragico destino. I soccorritori della Capitaneria, allertati dai parenti che non lo avevano visto tornare a casa nonostante fosse ormai sera, lo hanno recuperato in acqua e poi portato a riva, ma purtroppo per l’uomo gli sforzi dei medici del 118 di strapparlo alla morte si sono rivelati vani. La salma dello sfortunato vacanziere è stata restituita alla famiglia.

