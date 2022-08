Scontro tra due auto sulla SS170 tra Andria e Barletta. Due feriti in ospedale

Impatto fra due auto sulla statale 170 che collega Andria con Barletta, nei pressi del cantiere sul canale Ciappetta-Camaggio.

Per cause da accertare, lo scontro è avvenuto nel punto in cui la strada principale a doppia corsia per senso di marcia si interrompe per l'inizio del cantiere, con conseguente deviazione sulla complanare a doppio senso di marcia.

Il bilancio è di due feriti, non gravi, soccorsi dal 118 e condotti in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Andria.

Sul posto anche Vigili del fuoco e Polizia locale di Barletta, per i rilievi e le deviazioni che hanno determinato non pochi disagi per la circolazione.

© Riproduzione riservata