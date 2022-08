Lavoro in Puglia, entro agosto 1.129 assunzioni in centri impiego

Il prossimo 30 agosto l'Agenzia per le politiche attive del lavoro pugliese, l'Arpal, concluderà le assunzioni previste dal Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego dopo aver portato a termine i concorsi pubblici. Lo annuncia la stessa Arpal in una nota. Il Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego prevede un investimento in risorse umane, pari, a livello nazionale, a un incremento di 11.600 operatori, piu' che raddoppiando l'organico attualmente presente. Per la sola Regione Puglia tale dato ammonta a 1.129 persone per l'assunzione delle quali Arpal Puglia ha bandito 18 concorsi, tutti arrivati a puntuale conclusione. In Puglia da meta' luglio ad oggi sono stati stipulati 11.650 patti di servizio, circa il 50% dell'obiettivo assegnato ai Centri per l'Impiego pugliesi entro il 31 dicembre prossimo.

