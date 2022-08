Contromisure anti-Covid, in Puglia vaccinato il 32,4% degli over 80

Il 32,4% degli over 80 in provincia di Bari ha ricevuto la quarta dose, a fronte del 16,9% della fascia d'età 70-79 anni e del 9,5% dei 60-69enni. Emerge dal report settimanale della campagna di vaccinazione anti Covid-19 diffuso oggi dalla Asl di Bari.Stando ai dati, la campagna vaccinale anti-Covid sfiora quota 3 milioni e 100mila somministrazioni. Ad oggi sono state erogate alla popolazione dai 5 anni in poi 3 milioni e 99.331 vaccini, di cui 1 milione e 123.220 prime dosi, 1 milione e 88.113 seconde, 831.494 terze e 56.504 quarte dosi.Il ciclo primario è stato completato dal 94% della popolazione residente dai 12 anni in poi e, per quanto riguarda la fascia a partire dai 5 anni, dal 92%.Una buona copertura è stata assicurata anche con la terza dose (o booster), attestata all'80,1% degli over 12 con ciclo primario ultimato almeno quattro mesi fa, con una punta del 95% tra gli ultraottantenni.

