Auto contro trattore a San Severo: muore una persona

Una persona ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla statale 16 "Adriatica", in corrispondenza del territorio comunale di San Severo, in provincia di Foggia. Secondo quanto ricostruito dall'Anas il sinistro che ha coinvolto un'autovettura ed un mezzo agricolo.

Per consentire le operazioni d'intervento e la rimozione dei veicoli incidentati, il traffico è deviato lungo la viabilità limitrofa, con indicazioni in loco. Il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono sul posto per la gestione dell'emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità appena possibile.

© Riproduzione riservata