Oltre 1 milione per nuove piste ciclabili in quattro città della Bat: Andria, 353.000 euro; Barletta, 335.000; Trani, 198.000; Bisceglie, 196.000. I fondi arrivano dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica urbana ed extraurbana 2022-2024.

Andria realizzerà un percorso che, dalla periferia, passi per la città collegando gli istituti superiori. Trani con questi fondi, si prepara a realizzare una pista ciclabile «del mare» completamente nuova, sulla ex statale per Bisceglie, dall'incrocio semaforico con via de Gemmis fino al ponte Lama.

A Bisceglie sarà prolungata quella della litoranea di ponente, arrivando fino al centro urbano, collegando così il centro con il lungomare. Parallelamente quella della ex Statale 16 giungerà in via degli Aragonesi e via Ugo La Malfa, collegando anche diversi punti di interesse quali l'ospedale, strutture sportive piscina comunale e diverse scuole.

Si resta in attesa di conoscere il progetto del Comune di Barletta.

