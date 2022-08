Nuovo incendio a Barletta. In fiamme scarti della vegetazione bruciati in un terreno

Nuovo incendio nella tarda mattinata di oggi a Barletta, dopo quello nell'area dell'ex mattatoio comunale dei giorni scorsi.

Questa volta ad andare a fuoco sono stati scarti della vegetazione bruciati in un terreno, ma in quantità tale da rendere la colonna di fumo molto alta e, soprattutto, fare volare sulla spiaggia di ponente e persino in alcune zone della città frammenti neri bruciati.

Sul posto, oltre i pompieri anche la Guardia costiera. Non si registrano danni a cose e persone.

