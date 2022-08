Incidente a San Severo, uomo perde il controllo dell'auto: evitata la tragedia

Era alla guida della sua auto, probabilmente per un malore o per una distrazione, un uomo ha perso il controllo della sua auto che ha terminato la corsa, dopo aver urtato più volte il guardrail, sull'altra corsia. Diverse auto coinvolte, ma non si registrano feriti. E' successo sulla A14 tra San Severo e Poggio Imperiale al km 522 direzione Nord.

Sul posto la Polizia stradale per accertare le cause dell'incidente: le forse dell'ordine, presenti con due pattuglie, hanno immediatamente reso possibile il transito senza lunghe code. Ingenti i danni agli autoveicoli convolti.

