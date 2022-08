Biglietti a ruba per i primi voli dall'Aeroporto Gino Lisa di Foggia. Ne è previsto uno con Catania

Chiara Rebughini, direttrice commerciale della Lumiwings, la compagnia greca che ha deciso di investire su Foggia, è più che soddisfatta delle prenotazioni di volo che stanno arrivando sulle quattro tratte che interesseranno gli aerei che partiranno dal Gino Lisa di Foggia per le rotte Milano, Torino, Verona e Catania. Si parte il 30 settembre con i primi voli per Milano, poi per Torino bisognerà attendere dicembre.

E non si escludono già da gennaio voli per mete estere. "Dobbiamo prima consolidare le rotte già previste. Poi vediamo se aumentare il network italiano con altre destinazioni, ma qualcosa di internazionale lo stiamo effettivamente prendendo in considerazione. Non posso anticipare altro" chiosa la Rebughini.

