Vaiolo delle scimmie. Primo caso riscontrato nella Bat

Primo caso di vaiolo delle scimmie nella Bat: ne è stato contagiato un 31enne di Barletta che, oltre due mesi fa, era stato in vacanza a Marrakech, in Marocco. Negli ultimi giorni l'uomo aveva cominciato ad accusare sintomi sempre più accostabili a tale patologia, con un'ingiustificabile spossatezza, vesciche sul corpo, ghiandole alla gola e temperatura salita fino a 38 gradi e mezzo. Adesso si trova nel Reparto malattie Infettive dell'ospedale di Bisceglie, ma le sue condizioni sono in fase di miglioramento.

