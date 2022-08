Senza patente, targa né assicurazione: dieci violazioni contestate ad un solo individuo ad Andria

Dieci violazioni al Codice della strada commesse da un unico individuo, che circolava con ciclomotore elettrico non conforme per le caratteristiche tecniche previste per legge per quel tipo di veicolo: privo di patente, targa ed assicurazione. Lo hanno scoperto gli agenti della Questura Bat.

La Polizia, inoltre, ha sequestrato due bici elettriche, di cui una a carico di ignoti: infatti un ciclista, per eludere il controllo degli agenti, abbandonava il mezzo e si dava alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

La seconda bici elettrica è stata sequestrata a carico di un uomo, padre di un ragazzo utilizzatore di bicicletta elettrica che, recatosi sul posto e nel corso della verifica tecnica del mezzo, in preda ad uno scatto d'ira alla presenza di alcuni funzionari della Motorizzazione, danneggiava la stessa rendendo impossibili le verifiche necessarie.

La Questura, consapevole dell’allarme sociale e dei disturbi arrecati dall’uso illecito di biciclette a pedalata assistita - trasformate illegalmente in moto elettriche prive di targa che procedono ad alta velocità violando le isole pedonali - proseguirà i controlli durante le prossime settimane con altrettanti servizi straordinari operati congiuntamente alla Polizia locale.

