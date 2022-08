Migranti: Geo Barents arriva stamattina a Taranto, 106 a bordo

E' attesa questa mattina, nel porto di Taranto, la nave Geo Barents di Medici senza frontiere. A bordo vi sono 106 migranti, soccorsi tre giorni fa, e che ora approdano nel porto pugliese dopo l'indicazione da parte del Centro di coordinamento di soccorso marittimo dell'Italia. Tra loro 26 donne, di cui una in gravidanza, e 42 minori, sette dei quali fra gli uno e quattro anni. "Abbiamo salvato 106 persone da un'imbarcazione in difficolta', nella zona #SAR italiana", aveva spiegato via social Medici senza frontiere. A Taranto e' gia' pronta la macchina organizzativa dell'accoglienza e dell'assistenza con la presenza di 118, Protezione civile, Croce Rossa e Comune di Taranto. I migranti verranno temporaneamente trasferiti nell'hotspot del porto. Fra i recenti arrivi di migranti, quello di oggi e' numericamente modesto. Per la Geo Barents si tratta di un ritorno a Taranto dopo poche settimane. L'unita', infatti, aveva gia' attraccato in citta' il 5 agosto, con 659 migranti, di cui 159 minori, alcuni neonati e due donne in stato di gravidanza, recuperati dall'ong nel corso di varie operazioni di soccorso; e anche il 13 e 3 luglio scorsi, rispettivamente con 314 e 65 migranti. Con lo sbarco del 3 luglio fu portata a terra anche la salma di donna 29enne del Camerun. La giovane era incinta e insieme agli naufraghi era stata soccorsa al largo della Libia, ma era deceduta podo dopo essere stata portata sulla nave dell'ong.

