Locale a soqquadro e minacce per pizzo, due arresti a Lecce

Minacce, estorsioni, richieste di denaro. Due pakistani sono stati arrestati dalla polizia di Lecce dopo aver tenuto sotto scacco a lungo un commerciante, titolare di un kebab in città. I poliziotti in servizio di volante, nelle prime ore della nottata, sono stati allertati per una violenta lite tra stranieri in un locale che aveva causato allarme anche tra gli avventori. Due individui avevano dapprima minacciato il titolare e poi avevano iniziato a scaraventare i bidoni della spazzatura all’interno.

La vittima, 34 anni, stanca di subire vessazioni, ha chiamato il 113. Agli agenti intervenuti l’uomo ha raccontato di tutte le minacce subite come anche delle richieste estorsive da parte dei suoi connazionali che gli erano costati danneggiamenti e paura Gli investigatori si sono messi sulle tracce dei responsabili e, dopo aver verificato il racconto della vittima, sono scattate le manette su disposizione del magistrato di turno.

