Vaiolo scimmie: 16 casi accertati in Puglia

Sono 308 i casi accertati di vaiolo delle scimmie in Lombardia, la regione italiana con la maggiore concentrazione di contagiati. Il bollettino del ministero della Salute indica un incremento di 11 casi, rispetto all'ultima rilevazione. Nel Lazio, i casi accertati sono 128. Segue l'Emilia Romagna con 73 casi. Quarantotto in Veneto, 36 in Toscana, 31 in Campania, 26 in Piemonte, 2 in Abruzzo, 11 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Liguria, 5 nelle Marche, 16 in Puglia, 4 in Sardegna, 5 in Sicilia, 1 a Bolzano, 4 a Trento. Nessun caso in Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d'Aosta.

© Riproduzione riservata