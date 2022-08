Incendio all'ex mattatoio di Barletta, la procura apre un'inchiesta

La Procura di Trani ha aperto un fascicolo, per il momento contro ignoti, in merito al violento incendio di ieri sera nell'area dell'ex mattatoio comunale di Barletta, ormai ritenuto senza ombra di dubbio di matrice dolosa.

Davanti ai capannoni dell'ex macello, deputati a diventare sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, nascosti alla vista dopo essere stati trasportati di notte attraverso un cancello divelto, ha preso fuoco una quantità enorme di rifiuti di ogni genere, prima accatastati e poi bruciati quando ormai il loro volume era cresciuto a dismisura nel giro di pochissimi giorni.

Che fossero arrivati lì di recente lo testimonia il fatto che nei primi giorni di agosto, durante un sopralluogo in vista dei lavori da realizzare per ospitarvi la caserma dei pompieri, quei rifiuti non c'erano.

Il sindaco, Mino Cannito, ha confermato l'ipotesi dolosa parlando di diversi punti di innesco. Poi ha fatto sapere che Arpa e Asl sono state già attivate per i rispettivi accertamenti, così da escludere almeno conseguenze di carattere ambientale nella zona ed in città.

