Foggia beffata: altro che rinforzi! Arrivano 15 agenti, ma 35 sono andati in pensione

Solo 15 agenti e non 50 come promesso dalla ministra Lamorgese. Alza la voce Silvano Ammirati, segretario regionale del Sap (il sindacato autonomo di polizia): "Avevano annunciato che, in provincia di Foggia, sarebbero arrivati cinquanta agenti di polizia in più. Invece, ne sono arrivati solo quindici. È come se avessero tappato un buco quando c’era una voragine. Nel 2021 sono andati in pensione trentacinque poliziotti in servizio nella provincia di Foggia e, altrettanti andranno via entro il 2022. Non si può combattere la criminalità con gli slogan, qui servono gesti concreti”

"Questo è un territorio difficile. Ci sono pochi uomini e mezzi. Non si può sbandierare la guerra alla criminalità organizzata senza uomini. Senza i mezzi necessari per combatterla. Qui, ormai da tempo, si conta solo sullo spirito di sacrificio degli agenti di polizia" conclude Ammirati.

