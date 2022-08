Frontale tra due auto nel Gargano, sette feriti: tre in ospedale con codice rosso

Incidente frontale sulla statale 272 del Gargano in località "Pantano" nel territorio di San Giovanni Rotondo. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla strada che conduce a Monte Sant'Angelo. Lo scontro è stato violento tanto che sette persone sono rimaste ferite, tre delle quali in condizioni critiche e trasportate all'ospedale di San Giovanni in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, i carabinieri e gli operatori del 118. Uno dei feriti è stato trasportato in Elisoccorso. Traffico bloccato per alcune ore.

