Foggia, detenuto di 30 anni si toglie la vita in carcere

Ennesima tragedia nel carcere di Foggia. Un detenuto di circa 30 anni di Cerignola, si sarebbe tolto la vita impiccandosi. A denunciare l'accaduto è il segretario regionale del Sappe, Federico Pilagatti: "Apprendiamo con dolore la notizia di un ennesimo suicidio di un detenuto". Pilagatti aggiunge: "Ad aggravare la situazione la miriade di malattie, circa 60, che hanno praticamente sguarnito il penitenziario con i poliziotti costretti a turni di 12 ore continuativi senza possibilità di riposo".

Il sindacato autonomo polizia penitenziaria incontrerà i vertici del Dap a cui farà delle richieste ben precise. Nell'ordine quelle di conoscere le responsabilità che hanno determinato l’evasione di 72 detenuti nel marzo 2022; l’arrivo di un comandante in pianta stabile adeguato e preparato gestire la sicurezza ed i poliziotti del carcere di Foggia e di un vicedirigente; l'invio di un congruo numero di poliziotti poiché l’organico presente a Foggia è stato predisposto per gestire non più di 400 detenuti, mentre allo stato ne sono presenti circa 600 con parecchie decine di detenuti con problemi psichiatrici.

