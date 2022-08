Emergenza criminalità a Foggia. Consigliere regionale s'incatena per 5 ore sotto il sole

È durata 5 ore la protesta del consigliere regionale indipendente Antonio Tutolo, che stamattina seduto su una sediolina di legno si è incatenato davanti alla sede del Consiglio regionale. L' ex sindaco di Lucera, ha messo fine alla protesta, avviata per accendere i riflettori sull'emergenza criminalità (ma non solo) in provincia di Foggia, solo dopo aver avuto la certezza che il Consiglio regionale si occuperà della questione il 22 novembre con una seduta ad hoc. L' iniziativa era stata decisa dopo i tre omicidi commessi dall'inizio dell'estate in Capitanata.

Tutolo ha annunciato comunque che venerdì prossimo però sarà davanti alla Prefettura di Foggia per un sit in.

© Riproduzione riservata