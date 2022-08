Da un'azienda spariscono barattoli di pomodoro per 100mila euro. Arrestati due cerignolani

Appropriazione indebita e ricettazione di prodotti alimentari. Per questo motivo due soggetti di Cerignola sono stati arrestati dai carabinieri di Potenza. Vittima un imprenditore di Melfi, che agli uomini dell'Arma aveva segnalato l'ammanco di numerosi bancali di barattoli di pomodoro non ancora etichettati per un valore di 100mila euro, che sarebbero stati trasportati da Foggia a Melfi.

I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione dell’imprenditore. I militari hanno accertato che la merce era stata «distratta» dall’azienda che doveva trasportarla e affidata ad un’altra società: uno degli autisti è stato arrestato. Il valore dei pomodori da trasportare, in barattoli non ancora etichettati, è pari a circa 100mila euro.

