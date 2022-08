Andria, i carabinieri vendono oro rubato e lo donano a un'associazione

I Carabinieri di Andria hanno donato ad un'associazione umanitaria un assegno relativo ad una somma di denaro ricavata dalla vendita di oggetti in oro, provento di furti e mai riconosciuti dagli aventi diritto. I beni furono recuperati nel 2019, quando i militari intercettarono una banda di soggetti provenienti dalla Campania, dediti ai furti in abitazione, che nel periodo estivo svaligiava numerosi appartamenti, soffermandosi dapprima nelle zone limitrofe a Castel del Monte, per poi spostarsi fino a Taranto. In breve tempo la banda fu localizzata a Martina Franca e furono tratti in arresto tre componenti del gruppo. Durante l’intervento, i Carabinieri di Andria sequestrarono un cospicuo bottino costituito da denaro contante, gioielli, orologi ed oro, parte del quale fu immediatamente restituito ai legittimi proprietari.

Parte della refurtiva, invece, non fu mai riconosciuta né ricondotta ai legittimi proprietari e - dopo avere seguito una speciale procedura che ha richiesto quasi tre anni - i militari, ottenute le autorizzazioni, hanno proceduto alla vendita dell’oro e, infine, donato il ricavato ad una associazione onlus di Corato, denominata «Gocce nell'oceano».

