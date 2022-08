È stato transennato il porticato del cimitero di Trani a causa della caduta di alcuni frammenti delle lapidi. Come si vede dalle foto, le transenne impediscono ai parenti dei defunti di accedere nell'area che resta così interdetta. In attesa di interventi urgenti per mettere in sicurezza la zona, non mancano le lamentele da parte dei cittadini che non possono lasciare un fiore ai loro cari o pulirne le lapidi.

