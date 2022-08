Ostuni, fallito colpo in banca. Allarme mette in fuga banda del buco

Si sono introdotti all'interno della banca di domenica mattina, attraverso un buco. E' caccia a una banda che stamattina ha preso di mira la Banca di Credito cooperativo situata in largo Monsignor Italo Pignatelli, a Ostuni. Da quanto appreso almeno un paio di individui sono entrati in una scuola attigua all'istituto e sono riusciti ad aprirsi un varco verso l'obiettivo. Intorno alle ore 12.30, mentre si trovavano all'esterno dell'istituto di credito, sarebbero stati colti sul fatto da alcuni cittadini, che immediatamente hanno lanciato l'allarme. Nel frattempo sembra che i malviventi fossero riusciti a raggiungere il caveau, ma l'attivazione dell'allarme li avrebbe costretti alla fuga dal retro. Sul posto si sono recate numerose pattuglie di forze dell'ordine, fra polizia e carabinieri, oltre agli operatori dell'istituto di vigilanza. Sono tuttora in corso le ricerche dei banditi. L'area è presidiata da decine di uomini in divisa.

© Riproduzione riservata