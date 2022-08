Ferito fuori da una sala scommesse ad Andria, nessuno ha visto niente

Indagano gli agenti della Questura in merito al ferimento di un trentaseienne avvenuto all'esterno di una sala scommesse venerdì sera ad Andria. Dell'episodio si è saputo soltanto nelle ultime ore, soprattutto a causa del clima di omertà e paura che regna in città anche dopo il recente incendio doloso di due mezzi della raccolta dei rifiuti.

La lite sarebbe nata per futili i motivi ed avrebbe visto l'aggressore ferire alle braccia il contendente, soccorso poi dal 118. Sull'episodio nessuno avrebbe rilasciato testimonianze utili agli inquirenti, ma ci sarebbero le immagini della videosorveglianza a porre la Polizia nelle condizioni di individuare i responsabili. Peraltro, l'episodio è accaduto a distanza di 400 metri dalla stessa sede della Questura.

