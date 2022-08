Una settantina di migranti sbarcano in Salento, 8 ricoverati in ospedale: ci sono anche donne e bambini

Circa 70 immigrati sono sbarcati nei pressi del Ciolo a Gagliano del Capo in provincia di Lecce. I clandestini si stavano allontanando a piedi dopo essere giunti sulla costa salentina a bordo di una barca a vela. Sono provenienti da Pakistan, Afghanistan, Kuwait, Bangladesh, Iraq, Siria, Iran. Fra loro 8 donne e 20 minori. Quattro sono stati accompagnati in ospedale, tra questi due minori, dei quali non si conosce ancora la nazionalità. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza e una volante del commissariato di Taurisano, 118 e personale della Croce Rossa di Lecce. Tutte le persone rintracciate sono state accompagnate al centro Don Tonino Bello di Otranto.

