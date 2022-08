Gallipoli, movida violenta e fuori controllo. Locale chiuso per due settimane

Dopo l’aggressione ad alcuni turisti avventori di una panineria a Baia Verde, è scattata la chiusura per due settimane del locale: è il più importante provvedimento scaturito nell’ambito dei controlli, condotti dalla polizia di Stato, a Gallipoli, nel cuore della movida. Una movida, per l’appunto, spesso incontrollata e molesta. Nel caso di specie, infatti, da giorni si assistevano a lamentele per le urla, gli schiamazzi e le risse che si consumavano a tutte le ore del giorno, con relativi esposti da parte dei residenti per il disturbo della quieta pubblica e per la paura di transitare nei pressi della paninoteca: l’ultimo episodio, in ordine di tempo, racconta di un’aggressione ai danni di alcuni avventori, turisti di origine campana, e ai dipendenti, che ha portato alla prognosi di venti giorni per la frattura dentaria (con avulsione di un dente) per un giovane e alla prognosi di sei giorni per un altro giovane che ha riportato una contusione al gomito.

Per quanto accaduto, che ha turbato la sicurezza dei presenti, visto che il locale è stato considerato un ritrovo a rischio, su disposizione del Questore della Provincia di Lecce è stata disposta la chiusura per quindici giorni con decorrenza immediata. Ma non si tratta dell’unica sanzione ai danni di attività della zona: un bar del centro storico è stato multato per occupazione di suolo pubblico perché con tavolini e poltroncine aveva occupato lo spazio pubblico, senza essere stato preventivamente autorizzato dal Comune di Gallipoli; un altro bar del lungomare Galilei è invece stato sanzionato per aver diffuso musica oltre l’orario consentito. Sanzionato anche il titolare di una discoteca di Baia Verde per aver continuato a diffondere musica ad altissimo volume oltre l’orario consentito e nel tempo in cui la musica doveva essere diffusa solo per accompagnare il deflusso degli avventori.

© Riproduzione riservata