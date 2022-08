Trani, perde il controllo dell'auto e sbatte contro un muretto: quattro persone in codice rosso

Incidente sulla strada provinciale 13 Andria-Bisceglie, in territorio di Trani, intorno alle 20:30. Per cause da accertarsi il conducente di un veicolo ha perso il controllo del mezzo che conduceva in direzione Bisceglie, sbattendo contro un muretto a secco, così che la vettura si è più volte capovolta rimanendo al centro strada su un fianco.

Quattro le persone a bordo: con il conducente, anche tre ragazze, tutti trasportati in codice rosso agli ospedali di Andria e Bisceglie ma nessuno in pericolo di vita.

Sul posto 118, Polizia locale di Trani, Carabinieri e mezzi del soccorso stradale. Notevoli i disagi per la circolazione.

