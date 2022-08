Tragedia nelle acque di Manduria: annegato un 70enne

Un uomo di 70 anni è morto annegato oggi nelle acque della Marina di Manduria, a Torre Borraco, in provincia di Taranto. Si tratta di un carabiniere in pensione.

Il corpo dell’uomo è stato notato in acqua da alcuni giovani che lo hanno sollevato e trasportato a riva dove gli hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa che arrivasse l’ambulanza col team del 118. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Vano il tentativo di rianimare l’uomo è i soccorritori ne hanno constatato il decesso. Probabilmente l’annegamento è dovuto a un malore.

