Pioggia di soldi per San Marco in Lamis: 5 milioni per asili nido e scuole dell’infanzia

Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A San Marco in Lamis sono destinati complessivamente 4.944.761 euro per un totale di 3 interventi: il primo di 2milioni e 160mila euro per la “Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia”, il secondo di 1milione e 950mila euro per la “Nuova costruzione di edifici” da designare al medesimo uso e il terzo di 834.761 euro per la “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza” della scuola dell’infanzia dedicata a Nicholas Green.

