Manovre spericolate col Suv a Lecce, conducente in preda ad "un'euforia d'amore"

In preda - ha detto alla polizia locale - ad "un'euforia d'amore" un automobilista, nella tarda serata di ieri, ha movimentato il centro di Lecce facendo manovre spericolate con il suo Suv con il quale è salito sulla centrale piazza Mazzini. Il tutto sotto gli occhi increduli delle tante persone presenti in zona che non hanno perso tempo a filmare e a pubblicare la scena diventata subito virale sui social. Rintracciato attraverso il numero di targa, l'automobilista si è recato questa mattina al Comando della Polizia locale dove ha tentato di spiegare il gesto compiuto. Si tratta di un 47enne di Lequile, comune dell'hinterland, che ha ammesso di aver sbagliato. Immediato il ritiro della patente, oltre alla contestazioni di diversi verbali.

