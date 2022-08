Una violenta rissa si è scatenata ieri a Gallipoli coinvolgendo turisti nella zona di Baia verde. I villeggianti, soprattutto giovani, divisi in due fazioni, si sono lanciati contro bottiglie di vetro raccolte dai contenitori dei rifiuti e uno di loro ha rischiato anche di essere investito da un'auto in transito a forte velocità. Il diverbio, come sempre, è nato per futili motivi.

© Riproduzione riservata