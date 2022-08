Record di accessi nei pronto soccorso della Puglia: in un giorno oltre 3400 pazienti

Un nuovo record di accessi ai pronto soccorso pugliesi si è registrato ieri, con 3.402 pazienti assistiti, uno su quattro in codice rosso o arancione e quindi valutato come grave. Il 9 agosto furono 3.300, poi la situazione sembrava essersi normalizzata, in particolare tra il 14 e il 16 agosto. Complice l'aumento delle temperature e i malori legati all'afa, invece, c'è stato un nuovo aumento. Sono i dati registrati dall’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas). L’alto afflusso sta affannando le strutture sanitarie, già in crisi per la carenza di personale. Situazione che ha creato non poche polemiche politiche, vista l'ipotesi di riordino che circola in Regione che potrebbe portare proprio alla chiusura di alcuni pronto soccorso per carenza di personale.

