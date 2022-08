Lecce, battuta di pesca in acque interdette: multa e sequestri

Un peschereccio è stato sorpreso mentre stava eseguendo una battuta di pesca in acque interdette alla navigazione e alla pesca. A sorprenderlo è stata l'unità Diciotti della guardia costiera italiana che era in perlustrazione nelle acque antistanti il litorale di San Cataldo di Lecce. Il personale di bordo ha intimato al motopesca di dirigersi a Otranto dove i militari hanno proceduto a verbalizzare una sanzione amministrativa pari a 2mila euro, sequestrando gli attrezzi da pesca e il pescato che è stato devoluto in beneficenza.

