Lavoratori in nero tra Barletta, Andria e Bisceglie. Sanzioni a 6 attività

I finanzieri del Comando provinciale di Barletta hanno individuato, all’interno di sei attività commerciali con sede a Barletta, Andria e Bisceglie, 21 lavoratori in nero e 4 irregolari.

Nei confronti dei soggetti economici controllati sono state contestate le relative sanzioni amministrative, nonché è stata avanzata proposta per la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale.

Il fenomeno del “lavoro nero” costituisce una persistente piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste.

