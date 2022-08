Ennesimo furto d'auto a Trani, in azione due malviventi

Ennesimo furto d'auto nella notte a Trani e questa volta in via Pedaggio Santa Chiara, proprio di fronte all'ingresso della scuola elementare D'Annunzio. A farne le spese una utilitaria bianca parcheggiata a pettine lungo il marciapiede dirimpettaio di quello del plesso scolastico.

In azione due malviventi, con il primo capace di penetrare nell'auto e avviarla, ed il secondo fuori quadro a fare il palo. Il fotogramma arriva dalle telecamere di videosorveglianza di un'attività che potranno essere utili ai Carabinieri, che indagano, insieme con quelle della stessa scuola.

