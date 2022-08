Due arresti a Polignano a mare per detenzione di cocaina

Un 37enne di Polignano a Mare e un 35enne di Bari sono stati arrestati a Polignano perché trovati in possesso di 100 grammi di cocaina. I Carabinieri del Comando Stazione di Polignano a Mare, durante un controllo alla circolazione stradale, insospettiti dall’atteggiamento dei due occupanti di un'auto, hanno effettuato un’ispezione più approfondita del veicolo, rinvenendo, occultati all’interno del vano motore, circa 31 grammi di cocaina, suddivisa in 59 dosi, nonché la somma contante di circa 1.100 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Le attività, condotte da militari in divisa supportati da personale in abiti civili, hanno portato poi alla perquisizione anche delle abitazioni dei due, dove sono stati trovati, in una busta in cellophane nel vano del contatore dell’energia elettrica, ulteriori 70 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata e sarà analizzata dai Carabinieri del Laboratorio della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari. Entrambi i soggetti sono stati arrestati.

