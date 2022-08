Il cadavere di una persona è stato trovato questa mattina in un pozzo nelle campagne di Torre Santa Susanna, nel Brindisino, dove sono in corso le ricerche di Vincenzo Di Noi, il 79enne di cui si sono perse le tracce nella mattinata di Ferragosto. I vigili del corpo sono a lavoro per il recupero del corpo che potrebbe essere dell'anziano. Sul posto ci sono anche i carabinieri.

