Andria, controlli antidroga. Fermati tre giovani, arrestato un minorenne

Nella villa comunale di Andria è bastato l’impiego di operatori di polizia in moto per permettere controlli più capillari ed incisivi all’interno di punti inaccessibili con l’autovettura di servizio. Così, alla vista della moto con gli agenti, un minorenne andriese accelerava l’andatura seguito da altri due coetanei: i tre venivano subito intercettati e sottoposti a perquisizione personale.

Uno dei tre è stato segnalato, alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente destinata al consumo personale, avendo continuato a fumare una canna anche in presenza della Polizia. Un altro, che già accelerando il passo aveva perso da un marsupio diversi involucri contenenti dosi di droga, da un controllo più approfondito risultava detenere 41 dosi di marijuana, 47 dosi di hashish e 410 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il tutto veniva vincolato a sequestro ed il minorenne veniva tratto in arresto e sottoposto alla permanenza in casa su ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bari.

