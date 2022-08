Un minore trovato in possesso di marijuana ad Andria

Era stato scarcerato soltanto poche ore prima, ma non ha resistito alla tentazione di portarsi il telefonino con sé, nonostante gli fosse stato vietato. E così un pluripregiudicato di Andria, sottoposto a perquisizione dalla Polizia a causa del suo atteggiamento sospetto, è stato trovato con, al seguito, uno smartphone che non poteva avere in quanto gravato dalla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore: è stato quindi denunciato a piede libero per violazione delle prescrizioni, con contestuale sequestro del telefono cellulare.

Un minorenne, invece, è stato sorpreso con in tasca, all’interno di un sacchetto in plastica trasparente, un quantitativo di marijuana: pertanto è stato segnalato alla locale Prefettura.

In tutto, nelle ultime ore, gli agenti della Questura hanno controllato oltre 50 persone, molte delle quali con precedenti, e 20 veicoli a motore.

