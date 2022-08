È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera, poco dopo le 20.30, sulla Statale 694 fra le uscite 4 e 5 della Tangenziale Est di Lecce. Il conducente di una delle due auto è deceduto nell'impatto. I due occupanti dell'altra macchina sono stati condotti in codice giallo in ospedale. Sul posto, oltre a due ambulanze del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare gli automobilisti dalle lamiere.

© Riproduzione riservata