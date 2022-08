Infermieri di Trani in vacanza salva la vita a un bagnante a San Nicandro

Rino Negrogno infermiere tranese dipendente del servizio 118, conosciuto anche come scrittore di numerosi libri, ha salvato la vita di un uomo in un villaggio turistico di San Nicandro Garganico del quale entrambi erano ospiti con le rispettive famiglie.

La vicenda è accaduta alcuni giorni fa, ma se ne è avuta notizia soltanto nell’ultime ore. L'episodio è accaduto a pranzo quando l'uomo, all'improvviso, si mostrava cianotico e con le mani al collo poiché le vie aeree erano rimaste ostruite dal cibo.

Negrogno si posizionava così alle sue spalle per eseguire per ben tre volte la manovra di Heimlich e, soltanto al terzo tentativo, il bolo alimentare veniva fuori.

Massima la riconoscenza del paziente e dei suoi familiari, con i quali è nata una nuova ed inaspettata amicizia, ma anche di tutti gli ospiti del villaggio turistico che, forse sentendosi più sicuri, hanno chiesto e ottenuto porzioni più abbondanti al ristorante.

